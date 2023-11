Tenere sotto controllo la propria casa nei momenti in cui siamo assenti potrebbe essere un grande vantaggio per tutti noi.

Alcuni utenti utilizzano questo tipo di sistema per controllare i propri amici a 4 zampe mentre sono al lavoro o fuori casa. La piattaforma Amazon sta proponendo Blink Mini ad un prezzo interessante.

Blink Mini in offerta su Amazon

Controlla cosa succede in casa tua giorno e notte, grazie a questa videocamera di sicurezza intelligente per interni, plug-in, con video in HD a 1080p, rilevazione di movimento e audio bidirezionale. Ricevi gli avvisi sul tuo smartphone ogni volta che viene rilevato del movimento o personalizza le zone di rilevazione in modo da poter vedere ciò che ti interessa di più.

Salva e condividi i video localmente con Sync Module 2 e una chiavetta USB (venduti separatamente) oppure nel Cloud con 30 giorni di prova gratuita del piano d’abbonamento Blink. Guarda, ascolta e parla con persone e animali domestici in casa tua dallo smartphone, con la funzione Live View e l’audio bidirezionale di Blink Mini.

Si installa in pochi minuti: collega la videocamera all’alimentazione, connettila al Wi-Fi e segui le istruzioni sull’app gratuita Blink Home Monitor. Compatibile con Alexa: associa Blink Mini a un dispositivo compatibile con Alexa per attivare la Live View, attivare e disattivare la tua videocamera e molto altro, usando solo la tua voce. Il tutto a soli 20 euro invece di 34.99 euro seguendo questo link.