Nel panorama attuale tech non si vedono più smartphone realmente piccoli e compatti. Solitamente i display, infatti, raggiungono una diagonale da almeno 6 pollici. Tuttavia, sembra che il produttore tech Doogee ha deciso di puntare ancora su questa tipologia di prodotti. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’azienda ha presentato ufficialmente il suo smartphone rugged compatto, il nuovo Doogee Smini.

Doogee stupisce con il suo nuovo smartphone rugged compatto Doogee Smini

Il produttore tech Doogee ha da poco presentato in veste ufficiale sul mercato il nuovo smartphone rugged compatto Doogee Smini. Come già detto in apertura, l’azienda sembra avere intenzione di puntare ancora su smartphone dalle dimensioni compatte.

Il nuovo Doogee Smini, infatti, ha un display con una diagonale da appena 4.5 pollici. Il display è un IPS LCD con una risoluzione pari a 1,170 x 480 pixel e con una densità di pixel di 281 dpi. Le dimensioni sono estremamente compatte, dato che parliamo di 133 x 60 x 13.5 mm ed un peso di appena 155 grammi. Come processore, troviamo invece il soc MediaTek Helio G99.

Ma questo smartphone continua la tradizione di Doogee. Ci troviamo infatti sempre di fronte ad un device corazzato. Lo smartphone dispone infatti delle certificazioni di resistenza ed impermeabilità IP68 e IP69K. Sul retro del device è inoltre presente un piccolo schermo che riporta alcune informazioni principali, fra cui l’orario e la batteria residua. Quest’ultima ha una capienza di 3000 mah e supporta la ricarica rapida da 18W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo rugged phone compatto Doogee Smini sarà disponibile all’acquisto su Aliexpress ad un prezzo di circa 280 euro.