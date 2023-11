Google ha iniziato ad avvisare gli utenti che eliminerà milioni di account Gmail entro la fine del mese, gli utenti hanno tre settimane di tempo.

La disattivazione degli account coinvolgerà tutti i profili Google personali che sono rimasti inattivi per almeno due anni. Email, documenti, fogli di calcolo, appuntamenti del calendario, foto e video saranno tutti eliminati in modo permanente. La politica è stata introdotta all’inizio di quest’anno ma entrerà in vigore a dicembre 2023. “Stiamo aggiornando la nostra politica di inattività per gli account Google per tutti i nostri prodotti”, spiega Ruth Kricheli.

“Questo aggiornamento allinea la nostra politica agli standard del settore in materia di conservazione ed eliminazione degli account. Limita inoltre il periodo di tempo in cui Google conserva le informazioni personali non utilizzate.” Questa decisione ha lo scopo di proteggere gli utenti attivi da minacce alla sicurezza come truffe di phishing e dirottamento degli account. I vecchi account che non vengono utilizzati da anni sono in genere a rischio poiché gli hacker potrebbero utilizzare le stesse password che sono state compromesse in altre violazioni della sicurezza, facilmente disponibili sul dark web“.

A rischio tutti gli account Google poco attivi, l’azienda sta già avvisando gli utenti interessati che avranno tre settimane per rimediare

Qualsiasi account a rischio di eliminazione riceverà “svariate notifiche” prima che venga intrapresa qualsiasi azione, spiega Google. Le notifiche arriveranno anche a qualsiasi indirizzo email di recupero associato. L’azienda ha già iniziato a inviare e-mail alle persone interessate, dicendo agli utenti che questa scelta mira a “per proteggere le informazioni private e impedire qualsiasi accesso non autorizzato all’account anche se non si utilizzano più i servizi”.

La perdita dell’accesso a un account Gmail potrebbe anche potenzialmente impedire l’utilizzo di altre piattaforme e servizi online associati a quell’indirizzo email, anche se non sono correlati a Google. Per mantenere attivo un account si consiglia agli utenti di aprire o inviare un’e-mail, utilizzare Google Drive, scaricare un’app dal Google Play Store o semplicemente effettuare una ricerca mentre si accede all’account. Qualsiasi account utilizzato per pubblicare contenuti su YouTube non sarà interessato, indipendentemente da quando è stato attivo l’ultima volta.