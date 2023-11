Il mondo delle truffe online è un sistema variegato che ogni giorno si ingegna nell’inventare nuovi metodi di attacco contro gli utenti per riuscire a derubarli, sia in modo diretto portandoli a effettuare versamenti sconsiderati verso conti sconosciuti o trafugando loro dati importanti come codici bancari, passwords o anche info private.

Esistono dunque numerosissime tipologie di attacco online, spesso però quello che ci ritroviamo tra le mani sfruttano inganni semplici come comunicazioni su: offerte speciali, ricariche gratis o addebiti sulla SIM, per indurre la vittima a compiere azioni specifiche che la porteranno a perdere i propri dati con un danno per la privacy imponente.

Ed è quanto sta succedendo recentemente ai clienti Iliad che sono stati bersagliati da un meccanismo di truffa mai visto prima che celava un’infrastruttura davvero impressionante e complessa, scopriamo insieme i dettagli.

Truffa con target Iliad

Nelle ultime settimane i clienti Iliad sono stati letteralmente bersagliati da una vera e propria armata di falsi avvisi che annunciavano offerte e promozioni e dirottavano le vittime verso siti web clonati quasi indistinguibili dagli originali che, chiedevano al lettore ogni tipo di dato sensibile per arrivare a prosciugargli il conto corrente.

A rendere il tutto decisamente pericolo e subdolo era la qualità che costituiva questi siti web, erano oltre che ben fatti, anche capaci di adattarsi ad ogni tipologia di device sia web che mobile, senza tener conto che i malfattori avevano anche installato sistemi di bypass delle misure di sicurezza standard, come l’HTTPS, che di solito è un segno importante di sicurezza.

Se dunque vi arrivano strani SMS o mail che vi promettono promozioni a prezzi stracciati diffidate, si tratta di certi tentativi di truffa.