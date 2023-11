I Google Pixel 8 e 8 Pro hanno da poco ricevuto un aggiornamento per abilitare il supporto ad Adobe RAW. Questo update permetterà di migliorare l’esperienza fotografica per gli utenti che utilizzano funzionalità avanzate di scatto. L’aggiornamento arriva a breve distanza dal rilascio del supporto HDR da parte di Adobe per Lightroom.

Il vantaggio di utilizzare le immagini in formato RAW è legato dalla maggiore quantità di dati conservati nel file rispetto al classico JPEG. Questo permette ai fotografi una maggiore flessibilità soprattutto in fase di editing.

Ricordiamo che i Pixel 8 e 8 Pro possono già effettuare scatti in formato RAW. Tuttavia, grazie al supporto ad Adobe RAW, gli utenti possono utilizzare app di fotoritocco come Lightroom e Photoshop per editare le foto.

I Google Pixel 8 supportano la tecnologia Adobe RAW per utilizzare al meglio app di fotoritocco come Lightroom e Photoshop

Il vantaggio per gli utenti esperti è notevole, con la possibilità di avere maggiore precisione, controllo e libertà in fase di editing. Tutto questo permette, inoltre, di poter utilizzare i flagship Google come cameraphone di livello professionale.

All’interno di Lightroom e Photoshop le foto RAW scattate con i Pixel 8 saranno elaborate in formato DNG. Il supporto si estende anche a tutte le foto scattate dai device, tra cui quelle ottenute dalla fotocamera frontale, dal sensore principale, dal teleobiettivo e dalla lente ultra-wide.

Per poter sfruttare tutte le funzioni Adobe RAW sui Pixel 8, sarà necessario aggiornare tutte la app Adobe all’ultima versione disponibile.