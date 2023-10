Nissan presenta la quinta Hyper Concept Series al Japan Mobility Show 2023. Dopo l’Urban, la Tourer, l’Adventure e la Punk, la società ha svelato la quinta auto concetto della serie Hyper, chiamata Hyper Force . Questa supercar elettrica è stata appositamente progettata per gli appassionati di guida su pista che non vogliono rinunciare alla sostenibilità .

Progettazione Nissan Hyper Force

L’azienda non ha fornito tutti i dettagli tecnici del progetto, ma dalle immagini online si nota un design con linee muscolari ed eleganti. Per gli interni la Nissan ha deciso di utilizzare sedili in fibra di carbonio e cinture a quattro punti. Gli accessori come i fari anteriori e posteriori mostrano il medesmo concept delle vetture attuali. La Nissan ha collaborato con la società NISMO per l’ideazione della Hyper Force che, trattandosi di una supercar, è stata attentamente studiata per garantire una perfetta aerodinamicità.