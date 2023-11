Alcune persone credono che un’auto elettrica sia inquinante tanto quanto quelle aventi un motore a combustione termica. Le statistiche invece dimostrano una differenza sostanziale, smentendo queste teorie quasi complottistiche verso le vetture ecosostenibili. Il docente della Motorvehicle University di Modena, Enrico Al Murden, ha spiegato con esattezza quali siano i benefici dell’utilizzo di questi veicoli e il motivo per il quale esse potrebbero essere una soluzione fondamentale per la diminuzione dei livelli di inquinamento nell’aria.

Lo scarico delle auto elettriche non produce polveri sottili e di conseguenza non rilascia CO2. Se tutte le automobili avessero la stessa tecnologia si avrebbe dunque un abbattimento quasi totale delle emissioni nocive attuali. Continuando sulla medesima strada che ha preso la produzione automobilistica, questo risultato potrebbe essere raggiunto.

I vantaggi enormi dell’uso di un’auto elettrica

L’esperto ha dichiarato che, se tutte le persone usassero un’auto elettrica, i vantaggi sarebbero notevoli. Alcune analisi condotte sulle più grandi città italiane, in questa prospettiva, dimostralo una riduzione del livello di biossido di azoto tra il 53% nel 2025 e nel 2030 dell’89%. I valori medi al giorno di PM10 potrebbero invece raggiungere una diminuzione del 36% fra circa 5 anni e fra 10 anni invece del 41%. I risultati potrebbero ancor più modificarsi se effettivamente si avrebbe una sostituzione totale dei veicoli tradizionali. Nel momento in cui anche la produzione di energia diventerebbe rinnovabile il cambiamento sarebbe radicale.

Secondo una teoria recente, le auto elettriche sono invece inquinanti a causa del consumo degli pneumatici, ma il docente ha prontamente smentito questa tesi. La d’operazione dei veicoli con zero emissioni comporterebbe invece un miglioramento enorme anche dal punto di vista della nostra salute. L’abbattimento dei livelli di inquinamento porterebbe innanzitutto a conseguenze positive secondo il punto di vista epidemiologico. Perché? I livelli, per come sono adesso, di polveri sottili sono un fattore di rischio importante per diverse patologie.

Un altro vantaggio da non dimenticare è quello della tutela del patrimonio artistico mondiale. L’inquinamento atmosferico, infatti, sta compromettendo enormemente il patrimonio storico dell’umanità. Anche il livello di inquinamento acustico calerebbe significativamente, grazie alla silenziosità di queste auto. Ovviamente, la diffusione massiccia dei veicoli elettrici va a rappresentare una parte importante della lotta contro il cambiamento climatico.