Le esclusive di Prime Video in questa stagione autunnale sono sempre molto interessanti. Tra i tanti appuntamenti proposti dalla piattaforma di casa Amazon, un posto speciale è ovviamente riservato alla Champions League. La massima competizione europea di calcio sarà in esclusiva sul servizio streaming sino al prossimo 2027.

Prime Video, l’esclusiva della Champions a costo zero

La programmazione di Prime Video per la Champions prevede in questa stagione ed in quelle future la migliore partita del mercoledì sera, con la copertura prioritaria che riguarderà ovviamente le squadre italiane.

Se gli appuntamenti sul servizio di casa Amazon sono molto allettanti e prevedono oltre alla Champions anche migliaia di titoli tra film e serie tv, altrettanto allettante è l’offerta commerciale della piattaforma. Gli utenti, ancora una volta, potranno beneficiare di un mese di prova. Ciò significa che tutti gli abbonati che ancora non hanno un piano su Prime Video potranno accedere a costo zero a tutta la galleria dei contenuti.

Come previsto dalle attuali disposizioni di Prime, successivamente al mese di prova gli utenti potranno proseguire la loro visione al costo di 4,99 euro ogni mese o di 49,99 euro all’anno. Possibile anche la disdetta del piano, completamente a costo zero e senza penali.

In linea con il recente passato, anche in autunno chi sottoscrive Prime Video potrà anche bee servizi extra e gratuiti di Amazon. Tra questi è bene citare le spedizioni rapide in un giorno, l’accesso ad un piano di archiviazione cloud e il servizio per l’ascolto di musica in streaming.