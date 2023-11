A partire dal 9 Novembre CoopVoice ha messo a disposizione sia per i nuovi utenti che per quelli già in Coop una nuova offerta ad un prezzo veramente basso pensata coloro che preferiscono in assoluto utilizzare le telefonate e meno dati ed SMS, stiamo parlando di Evo Voce & SMS Special.

Cosa è presente nell’offerta

Generalmente al posto di questa Evo Special CoopVoice offriva come soluzione Evo Voce & SMS standard, che ad un costo di 4,90 euro al mese, offriva 1000 SMS e 100 MB di traffico dati 4G, quest’ultima è stata però messa in pensione il 6 Luglio scorso per esser sostituita da Evo Essential, la quale mantenendo invariato il prezzo mensile include minuti illimitati, 200 SMS e 3 Giga di traffico dati.

Adesso arriva però Evo Voce & SMS Special, un’offerta pensata per coloro che, per necessità lavorativa o semplicemente per preferenza, utilizzano maggiormente le chiamate, quest’ultima include infatti minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali, 1 Giga di traffico internet in 4G e 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e, per un costo totale di 4,50 euro al mese.

Per attivare la nuova offerta è necessario richiedere la portabilità di un numero da un altro operatore, dopodiché sarà possibile effettuare l’attivazione dell’offerta e del numero online ad un costo di dieci euro che includeranno l’invio a casa della SIM e un euro di credito, al quale però bisognerà aggiungere anche il costo anticipato della promozione per un totale dunque di 14,50 euro all’attivazione.

Se invece farete la richiesta online con ritiro in punto vendita, avrete la SIM a costo 10 euro con 5 euro di traffico incluso, dai quali verranno sottratti i 4,50 euro della promozione.