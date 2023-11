Isotta Fraschini è decisamente uno dei machi italiani più noti nel nostro settore automobilistico. Alle sue spalle ha una lunghissima storia, ma recentemente ha sorpreso tutti con l’annuncio di un nuovo veicolo. L’Azienda non si era concessa nuovi lanci da molti anni. L’auto presentata è la Tipo 6 LMH Strada. Il nuovo modello dell’azienda automobilistica è una variante stradale di un altro veicolo Isotta Fraschini, Le Mans da 1000 cavalli.

Isotta Fraschini annuncia una nuova auto

La presentazione della Tipo 6 LMH Strada è avvenuta a Milano, nelle vicinanze del luogo di nascita dell’azienda stessa. Successivamente alla presentazione c’è stato anche un viaggio dimostrativo fino alla città di Sanremo. L’obiettivo di questo “viaggio” era ovviamente quello di mostrare a tutti la potenza della nuova vettura ibrida indipendentemente dalle diverse condizioni stradali.

La Tipo 6 LMH Strada ha diverse caratteristiche che condivide con la versione da competizione di Isotta Fraschini. Dettaglio principale è la struttura in fibra di carbonio, insieme alle sospensioni avanzate e un telaio molto più robusto. Inoltre, il veicolo è dotato di un motore V6 turbo da 3 litri, affiancato anche da un motore elettrico. Insieme, i due motori generano una potenza totale di 1020 CV. L’auto risulta particolarmente leggera, con un peso di 999kg. Inoltre, l’auto è dotata di un cambio sequenziale da sette velocità e può raggiungere una velocità massima di 380 km/h.

Tra le caratteristiche appena citate, ciò che attira maggiormente l’attenzione è il gruppo di sospensioni. Queste, infatti, godono di un sistema a doppio braccio oscillante. Inoltre, ci sono ammortizzatori a cinque vie e una sospensione che può essere regolabile antirollio. Caratteristiche particolarmente elevate per un modello da strada, che come accennato avvicinano l’ibrida Tipo 6 LMH Strada alla sua versione da gara Le Mans dotata di un motore da 1000 cavalli.

L’auto presentata è molto versatile oltre che ricca di dettagli. Tutto questo la rende sicuramente una delle migliori automobili prossime al lancio sul mercato. È dunque innegabile che l’azienda Isotta Fraschini abbia deciso di tornare sul mercato automobilistico in grande stile. La vettura ibrida Tipo 6 LMH Strada rappresenta, infatti, un ritorno spettacolarmente in grande per l’Azienda che come detto non rilasciava automobili da qualche anno.