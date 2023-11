Rispetto allo scorso novembre 2022 sono cambiate molte cose riguardo la ricarica alle colonnine pubbliche per le auto elettriche. Alcuni di questi cambiamenti riguardano l’arrivo di nuove app, mentre alcuni aggregatori hanno cambiato sia le tariffe che gli abbonamenti. Quindi, qual è la situazione ad oggi? Vediamo nel dettaglio i vari cambiamenti introdotti.

Le ricariche per auto elettriche

Enel X nel corso del 2023 ha completamente cambiato tutto il suo assetto per l’app per smartphone Enel X Way. Infatti, si è passato al colore viola scuro. Inoltre, ha apportato delle modifiche anche per quanto riguarda i suoi abbonamenti che hanno subito degli aumenti. Ad oggi è possibile scegliere gli abbonamenti City con 80 kWh al costo di 49 euro ogni 30 giorni; Travel con 160 kWh al costo di 79 euro ogni 30 giorni e Travel Plus con 320 kWh al costo di 129 euro ogni 30 giorni. Per quanti riguarda le tariffe a consumo invece, si spendono in media circa 0,69 euro al kWh presso le colonnine AC e 0,99 euro al kWh presso le stazioni DC.

Per quanto riguarda Be Charge invece le tariffe a consumo per le auto elettriche sono pari a 0,65 euro al kWh per le AC e 0,95 euro al kWh per le DC. In questo caso però è possibile ottenere degli sconti grazie ad alcuni profili tariffari che sono nati con lo scopo di fidelizzare l’utente all’uso dell’app. Infatti, a partire dal 1 Novembre 2023 non è più possibile sottoscrivere gli abbonamenti con kWh inclusi. È possibile invece trovare i piani Be Start, Be Medium e Be Premium che permettono di avere il 20%, il 30% e il 40% di sconto totale sulle tariffe a consumo per un costo mensile pari rispettivamente al 9,99 euro, 13,90 euro e 19,90 euro.

Anche chi è in possesso di un abbonamento Telepass Plus può ricarica in tranquillità la sua auto elettrica. Questo servizio si appoggia soprattutto alle stazioni Be Charge, Ewiwa e A2A con tariffe che di solito sono pari a 0,70 euro per kWh in AC e 0,80 euro per kWh in DC. In questo caso le tariffe possono cambiare leggermente sulla base delle diverse colonnine.

Altre soluzioni

Da appena qualche settimana, è arrivata anche in Italia la nuova app Electroverse di Octopus Energy. Anche in questo caso non sono presenti abbonamenti, ma le tariffe a consumo utilizzabili grazie alla card gratuita RFID. Tenendo sempre conto di possibili cambiamenti i prezzi di solito vanno da 0,60 euro a 0,77 euro al kWh in AC e 0,83 euro/kWh per DC.

A2A con il suo servizio E-moving invece permette di ricaricare la propria auto tramite app. oltre alle tariffe a consumo è possibile sottoscrivere quelli che sono dei veri e propri contratti. E-moving Small offre 30 kWh al mese al costo di 16 euro, E-moving Medium offre 80 kWh al mese al costo di 29 euro, E-moving Large ed E-moving Extra Large offrono 180 e 280 kWh al mese al costo di 60 e 90 euro.

Infine, altre possibili soluzioni sono NEXTCHARGE ed evway. NEXTCHARGE offre un sistema di tariffe al consumo variabili che di solito vanno da 0,57 euro a 0,87 euro al kWh. Mentre, evway tramite app permette di selezionare velocemente le colonnine Free to X o anche IONITY che sono stazioni Green con energia sostenibile. Tra gli abbonamenti troviamo HPC SAVE a 9,90 euro e IONITY Europe Easy 2023 a 39 euro per tre mesi.