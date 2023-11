CoopVoce, nuova EVO 100 a 6 EURO al mese per sempre

Nessuno avrebbe mai pensato che CoopVoce fosse riuscito a proporre una nuova offerta mettendosi ancora una volta al di sopra degli altri gestori. Il celebre provider virtuale invece ci è riuscito e ha stupito ancora una volta, pur pubblicando una promo con meno contenuti rispetto a quella precedente.

Oggi si parla della nuovissima EVO 100, opportunità di cui non tutti i provider dispongono e che è in promozione sul sito ufficiale di CoopVoce. Al suo interno ci sono sempre i soliti contenuti che le persone si aspettano, ovvero quelli legati a minuti, messaggi e giga. Chiaramente c’è da fare anche in questo caso una premessa riguardo alla validità. Stando a quanto riportato dal portale del gestore, l’offerta scadrà il prossimo 6 dicembre 2023.

A partire da oggi quindi gli utenti hanno ancora circa 24 giorni per sottoscriverla, per cui di tempo ce n’è in abbondanza. Venendo ai contenuti al suo interno, di certo non farete i salti mortali dopo averli scoperti, ma resterete stupiti dal prezzo.

CoopVoce, la nuova EVO 100 costa pochissimo: avete tutto per soli 6,90 € al mese

Si parte con i soliti minuti illimitati per le telefonate verso qualsiasi provider, passando poi a 1000 SMS verso tutti. La connessione ad Internet è disponibile anche in questo caso largamente, con 100 giga in 4G ogni mese. Certo, non si tratta dell’offerta che ne garantiva 200, ma il prezzo in questo caso è di 6,90 € mensili per sempre, senza rimodulazioni future.

Gli utenti dovranno pagare anche un costo di attivazione pari a 10 €, con la spedizione della scheda Sim che sarà inclusa. Il totale al primo pagamento sarà quindi di 16,90 €. Nel caso in cui doveste scegliere una nuova eSIM, avrete un’attivazione immediata siccome sarà virtuale.