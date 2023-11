In un mercato di telefonia ricco di possibilità CoopVoce si conferma tra gli operatori virtuali più interessanti. Le sue offerte per la linea mobile sono davvero convenienti e offrono una serie di vantaggi gratuiti da non sottovalutare. Vediamo insieme quali sono le ultime novità lanciate da CoopVoce per le sue offerte attualmente attive per tutti i nuovi utenti.

Le promozioni di CoopVoce

Promozioni vantaggiose e pacchetti ricchi di offerte possono essere un vero e proprio incentivo per tutti coloro che vogliono cambiare operatore o attivare una nuova SIM con un nuovo gestore telefonico. Le offerte CoopVoce non solo sono estremamente vantaggiose, ma comprendono alcuni extra molto invitanti. Infatti, tutte le offerte attualmente attivabili comprendono il primo rinnovo mensile della promozione scelta e l’attivazione del servizio completamente gratis.

Per poter ottenere questi servizi gli utenti interessanti possono scegliere tra le promozioni attualmente attive per la gamma EVO. Vediamo insieme quali sono le offerte di CoopVoce compatibili:

CoopVoce EVO Essential con minuti illimitati per le chiamate, 200 SMS e 3 GB di traffico internet con la velocità 4G. il costo di questa promozione è di 4,90 euro al mese;

con minuti illimitati per le chiamate, 200 SMS e 3 GB di traffico internet con la velocità 4G. il costo di questa promozione è di CoopVoce EVO 50 con minuti illimitati per le chiamate, 1000 SMS e 50 GB di traffico internet con la velocità 4G. Il costo di questa promozione è di 7,90 euro al mese ;

con minuti illimitati per le chiamate, 1000 SMS e 50 GB di traffico internet con la velocità 4G. Il costo di questa promozione è di ; CoopVoce EVO 180 con minuti illimitati per le chiamate, 1000 SMS e 180 GB di traffico internet con la velocità 4G. il costo di questa promozione è di 7,90 euro al mese.

Per poter attivare una SIM e la relativa promozione con l’operatore virtuale CoopVoce basta recarsi su sito web ufficiale dell’operatore. Qui nella sezione apposita sarà possibile selezionare la promozione di interesse dove bisognerà inserire tutte le informazioni per poter procedere all’attivazione. Una volta terminata la procedura si potrà richiedere l’invio al proprio domicilio della nuova scheda SIM attivata con l’operatore CoopVoce. Ricordiamo inoltre che in fase di attivazione è possibile anche richiedere la portabilità del proprio numero di telefono, procedendo con le indicazioni fornite sul sito web stesso.

Tutte le promozioni possono essere soggette a cambiamenti per questo invitiamo tutti coloro che sono interessati ad approfittare subito di questa occasione e non perdere l’opportunità di attivare una promozione CoopVoce e ricevere tutti i servizi extra gratuiti.