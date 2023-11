L’offerta wow della giornata su Amazon è dedicata alla striscia LED multicolor (definita comunemente RGB) di TP-Link, azienda conosciutissima in tutto il mondo per la produzione di accessori per la casa, e non solo. Un prodotto di alto livello ad un prezzo tutt’altro che elevato, infatti oggi gli utenti la possono acquistare con un esborso di soli 16 euro.

Le strisce LED sono molto diffuse nelle case degli italiani, e non solo, per questo motivo moltissime aziende hanno deciso di buttarsi a capofitto nel settore, come TP-Link, con la sua Tapo L900-5, un elemento controllabile direttamente dal proprio dispositivo portatile, data la connettività WiFi, di lunghezza di 5 metri. Si tratta di una striscia RGB, quindi dimmerabile ed in grado di attivare tanti colori differenti, compatibile con l’assistente vocale di Google e di Alexa, e con la funzione sync-to-music.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Striscia LED economica su Amazon: è la TP-Link Tapo L900-5

Il risparmio è garantito nel momento in cui foste interessati alla striscia LED di TP-Link, infatti il prodotto parte con un listino iniziale di 25,99 euro, che però risulta essere già di base scontato del 23%, raggiungendo un livello di spesa di 19,99 euro, ulteriormente ridotto di 3€ con l’applicazione del coupon che potete trovare incluso nella pagina riepilogativa del prodotto stesso. Tutto questo porterà a spendere solamente 16,99 euro per il suo acquisto.

Come vi abbiamo anticipato, la striscia LED potrà essere controllata da remoto, collegandola al WiFi di casa per il controllo tramite l’assistente vocale o l’applicazione per mobile, oppure sfruttando il comodo telecomando fisico che trovate incluso direttamente in confezione.