Netflix, CINQUE serie TV eccezionali da vedere ora

Rispetto al mese scorso sono cambiate un po’ di cose su Netflix, con la classifica relativa alle serie TV che si è aggiornata in maniera ulteriore. Gli utenti infatti possono notare che le posizioni sono cambiate e che sono stati aggiunti alcuni nuovi show.

In primis ci sono delle produzioni totalmente nuove, mentre non mancano le nuove stagioni di alcune serie già viste ed amate dal pubblico. Nel prossimo paragrafo trovate una lista con alcuni consigli.

Netflix e le sue serie TV, ce ne sono 5 davvero straordinarie da vedere ora

Al primo posto, anche nella classifica generale di Netflix, c’è Tutta la luce che non vediamo, che racconta di una storia vissuta in epoca nazista. Un’altra serie molto consigliata tutta da vedere è sicuramente Bodies, con eventi davvero incredibili. Tutto girerà intorno ad un cadavere misterioso ritrovato anche anni prima ed anni prima ancora.

Non può mancare in questa lista di consigli la nuova stagione di Lupin, che in realtà non è altro che un continuo degli episodi precedenti. Tutto sembra tranquillo per il ladro gentiluomo, che tra un furto eccellente e l’altro dovrà occuparsi anche di salvare la madre che si rifarà viva dopo dopo anni di assenza.

Se siete appassionati di Elite, c’è la nuova stagione ancora disponibile. I liceali spagnoli più perversi, anche questa volta, affronteranno storie al limite della legalità. Se in passato poi non avete avuto modo di guardarla altrove, Netflix ha appena aggiunto la famosa serie House of Cards, tra giochi politici e storie tutte da vivere con il fiato sospeso.