Samsung Galaxy Buds FE sono le cuffiette true wireless dell’azienda sudcoreana pensate per la fascia intermedia della telefonia mobile, sono a tutti gli effetti prodotti che di base sarebbero in vendita a poco più di 100 euro, ma che risultano essere fortemente scontati grazie ad una nuova interessante promozione lanciata da Amazon.

Disponibili in due colorazioni differenti, bianco e nero, le cuffiette sono caratterizzate dalla presenza della cancellazione attiva dei rumori (ANC), con 3 microfoni presenti direttamente sulla superficie per gestire alla perfezione le chiamate, ma anche un audio di ottimo livello, con bassi più profondi possibili, in relazione comunque al form factor delle cuffie stesse.

Samsung Galaxy Buds FE, il prezzo è davvero ottimo

Le cuffiette di Samsung possono essere davvero il compagno ideale per gli utenti che vogliono il massimo delle performance, con il minimo sforzo. Il loro prezzo, che ricordiamo essere di listino di 109 euro, è scontato del 17% su Amazon, raggiungendo un valore finale di 89 euro. Il modello in vendita è quello pensato per l’Italia, colorazione Graphite, anche se su Amazon si può trovare anche nella variante bianca.

L’autonomia garantita dovrebbe essere circa 30 ore di utilizzo continuativo, dipendentemente dall’utilizzo della cancellazione attiva del rumore e del volume massimo impostato (sfruttando comunque la custodia di ricarica per i vari cicli). Sono presenti comandi touch, molto intuitivi, in un’area di sensibilità che permette di comprendere rapidamente quali utilizzare correttamente per le funzioni più importanti.

La gestione della spedizione è al solito nelle sapienti mani di Amazon, che prevede una rapida consegna a domicilio in tempi ridottissimi, con la garanzia di 24 mesi a supporto.