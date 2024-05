Il settore delle auto elettriche dimostra ancora delle evidenti difficoltà che gli impediscono di decollare come sperato dai produttori mondiali. I motivi sono vari, ma sicuramente uno dei principali riguarda il prezzo di acquisto di suddetti veicoli. Dettagli di questo tipo influiscono sul mercato anche se chi le guida si ritiene abbasta soddisfatto.

A tal proposito, secondo una recente ricerca francese tutti i possessori di auto elettriche sono felici del proprio acquisto. Gli automobilisti in questione si sono dichiarati anche disposti, ipoteticamente, a riacquistare un veicolo con motori a zero emissioni. In questi casi però emergono una serie di discussioni riguardo gli incentivi.

Perché le auto elettriche non ingranano?

L’Associazione Nazionale per lo Sviluppo della Mobilità Elettrica (Avere France) e dall’agenzia Ipsos hanno condotto la citata ricerca francese. Quest’ultima si basa su le interviste effettuate a 1.033 proprietari di veicoli elettrici ed è terminata lo scorso mese. I risultati mostrati dalla ricerca dimostrano che le auto elettriche sono particolarmente apprezzate. Molto più del previsto.

È emerso, infatti, che il 93% degli intervistati ha dichiarato di essere molto soddisfatto del proprio acquisto. Nel dettaglio il 64% è “completamente soddisfatto” e il 5% “piuttosto insoddisfatto“. Solo il 2% invece si è dichiarato “per niente soddisfatto”. Il sondaggio di Avere e Ipsos è andato oltre analizzando anche quelli che sono i vari utilizzi delle auto elettriche. In questo caso è stato tenuto conto di una serie di fattori, tra i quali il numero medio di chilometri percorsi ogni giorno.

Ma uno dei dati più interessanti riguarda sicuramente gli incentivi. Questo argomento è particolarmente importante soprattutto se consideriamo le innumerevole polemiche sorte in Italia, così come in altri paesi come la Germania o anche il Regno Unito. Riguardo ciò è emerso che il 52% degli automobilisti intervistati acquisterebbe di uno un veicolo elettrico anche senza il sostegno di un aiuto statale. Mentre il 48% si è dichiarato sfavorevole a questa eventualità. Anche se la prima percentuale risulta leggermente più alta, il numero di automobilisti che non acquisterebbe delle auto elettriche senza incentivi è indicativo di una tendenza ancora radicata.

Infatti, è molto probabile che i prezzi dei veicoli elettrificati siano ancora troppo alti per la maggioranza dei guidatori. Una soluzione è dunque rappresentata da un calo dei costi, ma per poter assistere ad un abbassamento dei listini sarà necessario attendere ancora un po’.