Come ben sappiamo una delle funzionalità maggiormente apprezzate all’interno dell’app di messaggistica WhatsApp e la possibilità di scegliere come il nostro stato di attività appare agli occhi dei nostri contatti, si può infatti decidere di mostrare quando abbiamo effettuato l’ultimo accesso, se siamo online e soprattutto se preferiamo di nascondere tutte queste informazioni o a tutti o ad alcuni contatti specifici.

Si tratta di opzioni introdotte dalla società che gestisce WhatsApp per tutelare quanto più possibile la privacy dei propri utenti in modo da consentirgli di gestire come preferiscono il loro modo di apparire agli occhi dei propri contatti, tutto ciò molto presto potrebbe subire però un cambiamento non di poco conto, sembra infatti che WhatsApp stia varando l’introduzione di un nuovo stato definito come “Recentemente online“.

Un elenco per stimolare a conversare

Secondo le ultime indiscrezioni WhatsApp starebbe valutando l’introduzione di questo nuovo stato di attività per incentivare gli utenti a intrattenere conversazioni con persone o contatti che offrono la maggiore probabilità di risposta, tutto ciò ovviamente solleva molti dubbi in merito alla privacy dal momento che darebbe delle informazioni aggiuntive Sull’utilizzo di WhatsApp da parte dei nostri contatti, ciò non toglie però che sembrerebbe che coloro che hanno rimosso lo stato online e l’ultimo accesso e rendendolo dunque invisibili a tutti non dovrebbero apparire in questo elenco di contatti, tutelando così in eguale modo la privacy come accadeva precedentemente.

Non si sa ancora quando questa nuova funzionalità entrerà in funzione, ciò che sappiamo è che è presente nella versione beta di WhatsApp e al momento è accessibile a un gruppo gruppo selezionato di beta tester che hanno effettuato l’aggiornamento all’ultima versione per Android tramite il Play Store, ovviamente trattandosi di una funzionalità in beta non sappiamo se vedrà realmente la luce o se resterà soltanto un test, bisogna attendere le decisioni di WhatsApp.