Samsung Galaxy S23, nonostante comunque sia in commercio da qualche anno ormai, è ancora oggi uno smartphone capace di catturare l’attenzione e l’interesse del pubblico, mettendo sul piatto una selva di specifiche tecniche, a cifre tutt’altro che elevate.

Il risparmio in questo caso è possibile grazie ad Amazon, con la promozione che va indubbiamente a toccare il modello con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (che ricordiamo essere espandibile tramite microSD), senza modifiche particolari in termini di caratteristiche tecniche effettive del prodotto. Nello specifico parliamo comunque di un device con display da 6,1 pollici di diagonale, trattasi di un dynamic Amoled 2X, con risoluzione FullHD+, che viene supportato dal Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, con al suo fianco la GPU Adreno 740.

Non perdetevi le nuove offerte Amazon ed anche i codici sconto gratis, iscrivendovi subito al nostro canale Telegram ufficiale.

Samsung Galaxy S23: un’offerta assurda su Amazon

Acquistare un Samsung Galaxy S23 richiede un esborso tutt’altro che elevato per il consumatore finale, essendo giustappunto sul mercato da ormai qualche anno, il prodotto oggi viene scontato di quasi 400 euro, rispetto al suo valore di listino di 1039 euro (riduzione del 38%). In parole povere, l’utente interessato all’acquisto si ritroverà a poter spendere solamente 649 euro per il suo acquisto finale, sempre considerando il prodotto come no brand e con garanzia di 2 anni. Premete qui per acquistarlo su Amazon.

Uno dei punti forti di questo prodotto è sicuramente il comparto fotografico, rappresentato, nella parte posteriore, da ben 3 sensori differenti: un principale da 50 megapixel, che risulta essere il più performante, ed adatto per riuscire a scattare ottime istantanee in ogni condizione di luce, seguito poi da un secondario ultragrandangolare da 10 megapixel, ed un ultimo da 12 megapixel. Forse il lato più negativo di Galaxy S23 è la batteria, un componente da soli 3900 mAh che spesso fatica nella gestione complessiva, proponendo una autonomia spesso altalenante.