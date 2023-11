WhatsApp non vuole in alcun modo perdere la sua leadership nel campo della messaggistica istantanea. Per contrastare la rivalità sempre più accesa con Telegram, gli sviluppatori di WhatsApp hanno deciso di introdurre una serie di novità nelle ultime settimane, con grande consenso da parte degli utenti.

WhatsApp, la novità per modificare tutti i messaggi su iPhone e Android

Una delle novità più interessanti per gli utenti di WhatsApp è il tool che assicura la modifica dei messaggi anche quando questi già sono stati inviati. Difatti, gli iscritti alla chat avranno la possibilità di cambiare in ogni momento i loro testi, anche successivamente alla condivisione in conversazioni singole o di gruppo.

Modificare un messaggio già inviato è semplicissimo. Gli utenti dovranno in primo luogo evidenziare il messaggio da cambiare, effettuare un tap prolungato su di essere e successivamente, nel menù a tendina che si aprirà, sarà necessario selezionare la voce di modifica. Una volta completata la modifica del testo, sarà necessario effettuare un nuovo invio.

Ai destinatari non sarà garantita la visione del testo nella sua forma originaria. Come per la cancellazione dei messaggi, però, questi ultimi riceveranno una notifica che li avviserà dell’avvenuta modifica del testo.

L’upgrade di WhatsApp è già disponibile nelle ultime versioni della chat sia su iPhone che su Android. Attraverso questa novità non sarà quindi necessario eliminare un messaggio dinanzi ad un ipotetico errore di forma. Questo strumento garantirà inoltre agli utenti un’arma in più per rendere le conversazioni sempre più libere da ogni eventuale incomprensione.