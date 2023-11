Il portafoglio con blocco RFID è un prodotto su cui tantissimi utenti hanno deciso di puntare, con la crescente diffusione di truffe e furti, atte proprio a clonare la carta di credito senza neanche toccarla fisicamente con mano, in seguito alla presenza all’interno della stessa del chip NFC, che facilita indubbiamente la vita con i pagamenti contactless. Fortunatamente esistono su Amazon una serie di modelli estremamente economici, grazie anche alle varie promozioni applicate.

Il modello in questione è ha dimensioni generalmente allineate con i prodotti dello stesso tipo, raggiungendo per l’esattezza 9 x 11,4 x 2 centimetri, è realizzato in simil pelle con finitura che gli conferisce un aspetto usato e vissuto, pur comunque mantenendo una buona capienza interna: sono presenti 10 scomparti per le carte di credito, 2 per la carta d’identità e 2 per le banconote.

Portafoglio con blocco RFID in offerta su Amazon

Il portafoglio viene distribuito su Amazon con un prezzo di listino che raggiunge i 28,99 euro, per riuscire a risparmiare un pochino, anche se non eccessivamente, è stato incluso un codice da applicare nel carrello; nell’apposito spazio dedicato dovrete inserire E6BYNWC2, per godere di una riduzione del 10%, andando così a spendere circa 25 euro per il suo acquisto.

La caratteristica principale del prodotto è proprio il blocco RFID, il che impedisce ai malviventi di carpire il segnale NFC o wireless delle carte di credito inserite all’interno, impedendo la clonazione o i pagamenti indesiderati. Può essere un bellissimo regalo per la persona più cara, nasce più che altro per un pubblico maschile, ma nulla vieta di regalarlo anche ad una donna.