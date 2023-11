Una spesa davvero ridottissima per acquistare le cuffie bluetooth, definite anche auricolari, che assomigliano da un punto di vista estetico alle famosissime AirPods Pro di Apple, garantendo comunque un sound allineato con le aspettative del consumatore finale.

Il prodotto è perfettamente compatibile con qualsiasi dispositivo in commercio o sistema operativo, ciò sta a significare che tutti i possessori di uno smartphone Android o iOS ne potranno usufruire, sfruttando pienamente la connettività bluetooth garantita dalle stesse. In parallelo possono essere utilizzate senza problemi sotto schizzi d’acqua (ovviamente non in immersione), approfittando della certificazione IPX5.

Cuffie bluetooth a 12€, un prezzo assurdo vi aspetta su Amazon

Al giorno d’oggi acquistare auricolari/cuffie bluetooth è divenuto decisamente più economico di quanto era possibile fare fino a qualche anno fa, infatti si possono trovare tantissimi modelli dai prezzi differenti, come quelle effettivamente in promozione, che costano solo 12,99 euro con garanzia di 2 anni su Amazon.

All’interno dell’auricolare trovano posto altoparlanti da 13 millimetri e diaframmi compositi a triplo strato, atti a fornire bassi più potenti, entro limiti strutturali della stessa cuffia, ed un buon bilanciamento con il dettaglio e la nitidezza generale. L’autonomia resta comunque allineata con le aspettative, riuscendo a raggiungere 5 ore di utilizzo con la cuffia singola, ma anche 26 ore complessive sfruttando i cicli di ricarica garantiti dalla custodia vera e propria.

Come anticipato, il prodotto viene spedito da Amazon, che promette quindi una consegna rapidissima e la solita possibilità di provare/testare il prodotto fino al 31 gennaio 2024, prima di decidere se sia il caso di restituirlo, a prescindere dalla motivazione.