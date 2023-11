Gli operatori di alcuni Paesi, in particolar modo nel Regno Unito, hanno segnalato livelli record mai visti fino ad ora per il traffico di rete a banda larga. Il merito è dell’ultima versione di Call of Duty lanciata da poco sul mercato. Record anche di download che come previsto sono più di quanti si potesse immaginare.

Nel Regno Unito, BT ed EE, così come Virgin Media O2, hanno confermato di aver riscontrato notevoli picchi sulle loro reti negli ultimi giorni. Tutto è partito dai download resi disponibili mercoledì. Virgin Media O2 ha riscontrato un nuovo record di traffico sulla sua rete a banda larga, registrando il 22% in più rispetto al record precedente, stabilito solo una settimana fa con il ritorno della mappa originale in Fortnite.

Record senza precedenti per Call of Duty, la nuova versione registra picchi di traffico dati mai visti fino ad ora per un videogioco

Il provider ha affermato che le grandi dimensioni del file di gioco del nuovo Call of Duty hanno contribuito a determinare il picco di traffico. Paul Kells, direttore della strategia di rete e dell’ingegneria, spiega: “Sono state un paio di settimane emozionanti per i gamers, con il ritorno della mappa originale di Fortnite e l’arrivo tanto atteso di Call of Duty: Modern Warfare III. Entrambi questi eventi hanno portati i giocatori a collegarsi online in massa. I nostri clienti hanno stabilito due record in meno di una settimana. Siamo orgogliosi di rendere possibili questi momenti con la nostra rete Gigabit, supportata dalla nostra garanzia Wi-Fi leader del settore”.

Anche EE e BT hanno segnalato un picco simile, affermando che il lancio del videogioco ha portato al secondo picco complessivo più alto nella storia della banda larga domestica di EE e BT. Dietro solo a una notte di febbraio di quest’anno, quando più partite di calcio di alto profilo sono state trasmesse in streaming e anche in seguito al lancio dell’aggiornamento per il popolare spin-off Battle Royale di Call of Duty, Warzone. L’azienda ha affermato che il picco è stato il più grande contributo di un singolo gioco in termini di traffico dati.