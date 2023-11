Fortnite, per la prima volta in assoluto arriva la Stagione OG con durata limitata

La Stagione OG di Fortnite sta catalizzando l’entusiasmo di un vasto pubblico, attirando sia veterani che nuovi giocatori grazie a un aggiornamento che sta riscuotendo un notevole successo. Questo aggiornamento ha introdotto elementi nostalgici che hanno risvegliato l’interesse della community, mantenendo al contempo le innovazioni di gameplay che hanno caratterizzato le stagioni recenti. Nonostante le modifiche alla mappa e al sistema di loot, le meccaniche di gioco come la corsa, l’arrampicata e lo scivolamento, introdotte tra il Capitolo 2 e il Capitolo 4, sono rimaste invariate. Epic Games ha preservato questi elementi, inclusa la popolare modalità Zero Costruzioni, per non stravolgere l’esperienza degli utenti.

Fortnite: cosa cambia nella Stagione OG?

Un aspetto distintivo di questa stagione è la sua durata limitata, una novità assoluta per il battle royale di Fortnite. Con solo quattro settimane a disposizione, la stagione si concluderà il 3 dicembre 2023. Per ottimizzare l’esperienza in questo lasso di tempo ristretto, è stato introdotto un Battle Pass più snello e una progressione accelerata nella modalità competitiva.

Un’altra caratteristica intrigante è la promessa di rivivere gli eventi salienti del Capitolo 1, con aggiornamenti settimanali che porteranno modifiche progressive alla mappa e reintrodurranno armi e veicoli di quel periodo. Si vocifera che l’ultima settimana potrebbe persino segnare il ritorno del temibile mech.

Per quanto riguarda le personalizzazioni, le nuove skin disponibili nel Battle Pass e nel negozio sono rivisitazioni delle icone del Capitolo 1. Ad esempio, Paladina Spectra è un’interpretazione femminile del Cavaliere Nero, mentre Omegarock rappresenta una versione futuristica di Ragnarok. Questo offre ai giocatori l’opportunità di recuperare alcune delle skin più ambite in versioni aggiornate.

Infine, l’epilogo della Stagione OG è destinato a essere memorabile, con un evento finale in diretta che promette di essere uno dei più significativi nella storia di Fortnite. Le indiscrezioni suggeriscono che un evento spettacolare potrebbe cercare di replicare l’impresa del Buco Nero che concluse il Capitolo 1. I dataminer hanno scoperto indizi di una macchina del tempo sparsa per la mappa, alimentando speculazioni che potrebbe essere il fulcro per il trasporto dei giocatori al Capitolo 5, segnando un altro capitolo entusiasmante per il gioco.