Chiunque sia appassionato di videogiochi sogna di avere un’Xbox Series X, ma non tutti possono permettersela. La console è una delle più potenti sempre grazie ai 12 teraflop che permettono una potenza d’elaborazione sopra la media, immessi su un chip del sistema. Per quanto riguarda i fotogrammi riesce a raggiungerne 120 FPS e i tempi di caricamento sono molto più rapidi rispetto ai modelli precedenti grazie all’aggiunta di una SDD personalizzata. Come acquistarla? Potresti approfittare dello sconto incredibile di Amazon!

Pagamento a Rate su Amazon e Xbox Game Pass

La Xbox Series X è disponibile sono store online ad un prezzo di 463€. Avrete anche a disposizione due modalità di pagamento: la prima prevede la copertura dell’intero importo tramite la carta di credito, mentre la seconda è l’opzione a rate impostabile al momento dell’acquisto ufficiale. Ricordate che la promo è a tempo limitato!

Le rate possono essere divise in 5 tranche da 93€ senza alcun interesse. L’importo verrà poi addebitato in maniera automatica sul metodo ripagamento selezionato. Se poi si dovessero acquistare più prodotti in contemporanea, si potrebbe anche scegliere di addebitate separatamente la spesa in base ad ogni singolo oggetto.

Su Amazon è anche comperabile un bundle speciale della console che all’interno contiene la copia in digitale del videogame Diablo IV. In questo caso il prezzo sarà leggermente più alto e raggiungerà i 500€. La Xbox vi permetterà di riprodurre tutti i contenuti presenti nel catalogo gigantesco offerto grazie all’abbonamento all’apposito servizio Xbox Game Pass. Quest’ultimo è ovviamente a pagamento, ma il costo è davvero minuscolo in confronto a tutti i giochi che mette a vostra disposizione.

La lista dei titoli viene aggiornata costantemente, permettendovi di testare sempre qualcosa di nuovo. La cosa migliore è che è usufruibile non soltanto sulla console ma anche su PC e smartphone, per poter giocare ovunque si vada anche in modalità multiplayer. La Microsoft, inoltre, per chi approfitta di questo abbonamento delle altre tipologie fruibili, offre sconti e bonus in esclusiva. Il servizio si rinnoverà automaticamente ogni mese alla medesima data e potrà essere annullabile tramite il proprio account Microsoft. Esso, così come altri abbonamenti, è sottoscrivibile sul sito ufficiale.