Coloro che utilizzano i CMS saranno entusiasti di sapere che WordPress ha cominciato ad implementare la versione 6.4. Si tratta del terzo aggiornamento di quest’anno applicato al sistema di gestione dei propri contenuti. Questa è stata chiamata Shirley, per rendere omaggio a Shirley Horn, Un’artista jazz americana.

L’aggiornamento 6.4 comprende un tema predefinito, diverse nuove funzionalità e correzioni a quelle precedenti che hanno avuto un feedback negativo.

Cosa aspettarsi in WordPress 6.4

Il tema nuovo, chiamato Twenty Twenty Four (o abbreviato TT4), potrà essere usufruito su qualsiasi tipologia di sito, a prescindere da quale sia il tema già presente. Le novità del TT4 sono la flessibilità e la versatilità. I creatori avranno a disposizione infatti una serie di modelli e pattern prestabiliti, che renderanno la costruzione dei siti ancor più veloce. Come già visto in altri editor, anche qui la divisione sarà a blocchi e tutti potranno essere modificati cambiando gli stili e passando dal chiaro allo scuro.

La novità maggiore infatti sta proprio nella funzionalità chiamata Block hooks, con il quale possono essere inserite delle sezioni in maniera automatica in base alle altre già immesse. Ad esempio, se si mettesse una sezione dedicata ai contenuti, questa verrebbe eseguita da una con i like per raccogliere interazioni. Lo scopo di WordPress 6.4 è quello di estendere le funzioni già presenti nei temi classici attraverso ulteriori azioni e filtri.

Altra funzione che in molti troveranno utile è la Lightbox. Questa consente di allargare le immagini contenute in un solo blocco, a cui sarà possibile anche aggiungere uno sfondo colorato o modificare le proporzioni in pochi semplici clic. La palette presentata nella versione precedente, la 6.3, è stata completamente ridisegnata ed ora permette di eseguire diverse attività tramite delle scorciatoie. Inoltre, in essa sono stati addizionati un nuovo design e altri comandi.

Se si vuole ottenere l’aggiornamento del CMS, basterà recarsi semplicemente sul sito ufficiale WordPress o avviarlo direttamente manualmente se si è amministratori. In quest’ultimo ci si deve andare nella sezione aggiornamenti e premere sulla voce aggiorna ora. Per evitare che si presentino alcuni problemi o che alcuni dati vengano persi si consiglia sempre di effettuare un backup preventivo.