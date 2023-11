Ho Mobile continua ad offrire nuove opportunità per tutti i suoi nuovi clienti. L’ultima promozione, dedicata agli utenti che richiedono la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici virtuali vi lascerà senza parole. Se volete cambiare gestore e state cercando un’offerta ricca, ma ad un prezzo accessibile le promo autunnale di Ho Mobile potrebbe fare al caso vostro.

Questa straordinaria promo Ho Mobile mette a disposizione di tutti i nuovi utenti una serie di contenuti davvero interessanti per il loro rapporto prezzo-contenuto. Infatti, la promozione offre chiamate senza limiti e senza scatto alla risposta verso tutti i numeri di telefono nazionali fissi e mobili, SMS illimitati verso tutti in Italia, e 180 GB di traffico dati internet in 4G. E non è tutto, la velocità è di 30 Mbps in download e upload su rete Vodafone e il servizio di navigazione in hotspot è incluso senza costi aggiuntivi.

La promo di Ho Mobile offre 180 GB

La promo risulta già estremamente vantaggiosa così, ma Ho Mobile vuole sorprendere ancora i suoi utenti offrendo ulteriori servizi. Tra questi troviamo il numero 42121 per verificare sempre, in tempo reale, il proprio credito residuo; SMS.ho chiamato; Avviso di chiamata e il trasferimento gratuito di chiamata. Inoltre, sarà disponibile anche il servizio che permetterà di far ripartire i Giga al costo di 2,99 euro da pagare una tantum. Il costo? Solo 7,99 euro al mese!

La tariffa è disponibile online, senza vincoli. È previsto solo il costo iniziale di 8 euro che corrispondono alla prima mensilità netta dell’offerta, mentre non sono previsti costi di attivazione. Tramite l’uso dell’app dell’operatore è inoltre possibile personalizzare il proprio numero. La SIM verrà spedita direttamente al domicilio indicato dall’utente completamente gratis senza alcuna spesa extra per la spedizione.

Come anticipato la promozione può essere attivata richiedendo la portabilità del proprio numero da uno dei seguenti operatori virtuali: 2appy Afinna One, Daily Telecom. CMLink Italy, Plintron, Rabona Mobile, Iliad, Lyca Mobile, Fastweb Mobile, Ovunque, Élite Mobile, Wings Mobile Italia, Noitel, Tiscali Mobile, CoopVoce, Foll-In. UnoMobile – Carrefour, Italia Power, Green TelecomunicazioniMUND_GSM, Optima, Poste Mobile. Conexo Technologies, NT Mobile, Spusu Italia, NV Mobile, Withu e Welcome Italia.