Samsung Galaxy S24 Ultra è un top di gamma a tutto tondo, uno dei migliori smartphone in circolazione, che riesce a convincere gli utenti con prestazioni da primo della classe, arricchite dalla presenza di una S Pen più unica che rara, oltre al plus dell’avere il caricabatterie incluso in confezione, ma solo per l’acquisto su Amazon.

Il prodotto vince a mani basse anche grazie ad un display di altissima qualità, stiamo parlando di un componente da 6,8 pollici di diagonale, un Dynamic AMOLED 2X, con risoluzione QHD+, che viene affiancato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen3, completato a sua volta da 12GB di RAM e 256GB di memoria interna (che ricordiamo essere comunque espandibile tramite microSD).

Samsung Galaxy S24 Ultra: offertissima oggi per tutti

E’ davvero arrivato il momento di iniziare a pensare di acquistare un Samsung Galaxy S24 Ultra, siamo perfettamente consapevoli essere il prezzo di vendita elevato, poiché comunque ha un costo effettivo di 1499 euro, ma in questi giorni tutti gli utenti possono applicare un codice sconto di 200 euro, inserendo la stringa GALAXI200, per avere così l’opportunità di raggiungere un livello di spesa estremamente ridotto, pari a soli 1299 euro. Premete qui per acquistarlo.

Molto interessante è la batteria, un componente da 5000mAh, che viene oggi supportato dalla ricarica a 25W, decisamente ridotta rispetto a quelli che sono gli standard attuali, ma allo stesso tempo perfettamente bilanciata per la migliore gestione e la salvaguardia della stessa in ottica futura. Il comparto fotografico è da primo della classe, essendo a sua volta composto da un sensore principale da 200 megapixel, seguito poi da un grandangolare da 12 megapixel, ed un zoom ottico 5X da 50 megapixel, senza però dimenticarsi dello zoom ottico 3X da 10 megapixel.