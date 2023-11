FOSSiBOT F101 Pro: smartphone rugged con doppio display e batteria da 10'600mAh

FOSSiBOT F101 Pro è uno smartphone rugged appartenente alla fascia media, che segue direttamente il top di gamma FOSSiBOT F102, il primo al mondo con doppio display, caratterizzato da specifiche tecniche di ottimo livello, ed un prezzo tutt’altro che elevato.

Il prodotto è caratterizzato da un pannello anteriore da 5,45 pollici di diagonale, con risoluzione HD+, completamente touchscreen ea colori, impreziosito dalla presenza di un pannello secondario da 1,32 pollici di diagonale, posizionato appunto nella parte posteriore (al centro del modulo delle fotocamere), con risoluzione 360 x 360 pixel. Questi include 9 funzioni specifiche: visualizzazione dell’ora, scatto rapido con la fotocamera, notifiche e promemoria, verifica del livello della batteria, controllo musicale, timer, contapassi, risposta/rifiuto della chiamata e registrazione.

Alle spalle del display secondario è presente un processore MediaTek MT8788, octa-core con frequenza di clock a 2.0GHz, accoppiato con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (la cui RAM può essere incrementata virtualmente fino a 15GB, mentre la ROM con microSD fino a 1TB).

FOSSiBOT F101 Pro – le altre specifiche ed il prezzo

FOSSiBOT F101 Pro ha una batteria da 10600mAh, con supporto di ricarica rapida a 18W, che permette fino a 40 ore di standby con SIM integrata, ed un passaggio dallo 0 al 100% in sole 3 ore. Nella parte posteriore trova posto un comparto fotografico di tutto rispetto: composto da un sensore principale da 24 megapixel, una macro da 5 megapixel ed una camera macro da 0,3 megapixel. Completa il setup un sensore anteriore da 8 megapixel.

Non manca ovviamente il chip NFC per il pairing rapido, il sistema operativo Android 13, lo sblocco del viso 2D ed il riconoscimento dell’impronta, per terminare ovviamente con le caratteristiche classiche di un rugged: certificazione IP68/IP69K e pieno rispetto degli standard militari MIL-STD810H.

Il prodotto è disponibile da oggi, 11 novembre 2023, su Aliexpress o sul sito ufficiale dell’azienda, ad un prezzo promozionale di 99,99 dollari, valido solo fino al 17 novembre, giorno dopo il quale costerà 139,99 dollari.