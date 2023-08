Play Store, Google regala titoli ad Android, sono 8 tutti GRATIS

Ogni volta che il Play Store di Google lancia delle grandi offerte, gli utenti Android sono sempre quelli più felici. Come è ovvio che sia, siccome si tratta del market di riferimento del celebre sistema operativo, tutti possono scaricare quello che arriva in maniera gratuita.

Esatto, siccome proprio oggi ci sono dei titoli a pagamento da scaricare gratis direttamente all’interno del Play Store. Non serve fare i salti mortali, siccome abbiamo deciso di redigere un elenco in maniera autonoma per tutti voi. Ovviamente non durerà per sempre, per cui cercate di fare presto e non restate con le mani in mano.

Nel Play Store di Google ci sono dei titoli gratis per gli utenti Android, ecco la lista

Come tutti ben sanno, ogni settimana potrebbe essere quella giusta per trovare quel titolo che si stava aspettando da tempo. Gli utenti Android sanno che capita sovente di trovare applicazioni o giochi a pagamento gratis, magari molto più spesso del previsto.

Oggi infatti ecco una lista con dei titoli che risulteranno gratuiti per tutti coloro che hanno un account Google, indipendentemente dal dispositivo sul quale si scaricheranno. Gli utenti Android quindi sono ancora una volta privilegiati rispetto a quelli di iOS, dove iniziative del genere non capitano praticamente mai. Per procedere al download delle app e dei giochi in questione, serve solo cliccare sui link in prossimità dei nomi. Eccoli qui in basso: