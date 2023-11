WhatsApp, finalmente ecco la funzione di ricerca SUPER richiesta

Il grande periodo degli aggiornamenti per quanto riguarda WhatsApp non sembrerebbe essere ancora finito. Il 2023 è stato probabilmente l’anno migliore di sempre per quanto riguarda questa aspetto, con la piattaforma di messaggistica istantanea più famosa che ha riportato un gran numero di update per il piacere degli utenti.

Molte persone saranno felici di sapere che sono ancora pronte ad arrivare diverse funzioni, con una in particolare che è in fase di test. Durante le ultime ore infatti anche WhatsApp sarebbe diventata disponibile all’utilizzo della ricerca per data. Questo consentirà di trovare ogni tipologia di contenuto, partendo dalle semplici conversazioni fino ad arrivare ai file come le foto. Tutto quello che bisognerà fare sarà aggiornare l’applicazione, nel momento in cui sarà disponibile l’aggiornamento, applicando questo particolare filtro alla barra barra di ricerca.

WhatsApp, ricerca per data e mail per la verifica di sicurezza

I più esperti del settore per quanto riguarda le applicazioni di messaggistica, riferiscono che la funzione di ricerca per data è già disponibile. In alcuni casi però, almeno per il momento è limitata, come ad esempio per coloro che stanno usando WhatsApp Web in versione beta.

Tutto ciò ovviamente è necessario, al fine di garantire il massimo delle performance a questa nuova funzione molto attesa. Bisognerà attendere un po’ quindi per riceverla. Ma come funziona precisamente il tutto? In realtà è molto semplice, visto che bisogna rifarsi alla ricerca per data che offre ad esempio Google. Tutti sanno come funziona la ricerca di questo genere sul famoso motore di ricerca: si può infatti impostare un filtro prima di una data ben precisa o dopo una data ben precisa, il tutto mediante gli strumenti messi a disposizione.

La stessa cosa varrà per WhatsApp, che infatti funzionerà alla stessa maniera. Si potrà selezionare l’icona del calendario che verrà fuori dopo aver premuto sulla barra di ricerca. In questo modo si potrà selezionare il periodo.