DAZN fa RECORD con Juventus e Inter, i dati sugli spettatori

L’ultimo weekend di Serie A è stato entusiasmante sia per le partite che si sono disputate, sia per quanto riguarda i dati raccolti da DAZN. La celebre pay TV in live streaming è riuscita a totalizzare un record eccezionale, con circa 6,7 milioni di spettatori che si sono collegati all’app ufficiale per seguire le partite del campionato italiano.

Ad influire maggiormente sono state le due partite tra Atalanta ed Inter e tra Fiorentina e Juventus.

DAZN: che record nel weekend, ecco i dati ufficiali

Fiorentina – Juventus, numero di spettatori 1.582.909 spettatori; Atalanta – Inter, numero di spettatori 1.226.499 spettatori; Roma – Lecce, numero di spettatori 848.054 spettatori; Salernitana – Napoli, numero di spettatori 795.594 spettatori; Milan – Udinese, numero di spettatori 729.307 spettatori; Bologna – Lazio, numero di spettatori 422.539 spettatori; Cagliari – Genoa, numero di spettatori 395.469 spettatori; Torino – Sassuolo, numero di spettatori 310.451 spettatori; Frosinone – Empoli, numero di spettatori 216.019 spettatori; Verona – Monza, numero di spettatori 172.597 spettatori.

Chiaramente questi dati sono spinti soprattutto da due squadre, che riescono a guadagnarsi un gran seguito su qualsiasi campo. Si tratta di Juventus in primis e dell’Inter. I numeri infatti sono straordinari, complice anche l’esclusiva quasi totale di cui DAZN gode.

L’epilogo, con un nuovo record di spettatori per una sola partita, potrebbe aversi il prossimo 26 novembre all’Allianz Stadium di Torino, con la sfida che vedrà le due squadre dar vita al più classico dei derby d’Italia.

Per chi non se ne fosse accorto, l’esclusiva da parte di DAZN e Sky è stata confermata fino al prossimo 2029 per la Serie A. DAZN continuerà ad avere tutte le partite ogni weekend, condividendone tre con Sky.