Per una volta ci allontaniamo dalla nostra amatissima tecnologia, per raccontarvi di uno sconto praticamente unico nel proprio genere, infatti gli utenti possono oggi acquistare su Amazon il dentifricio Pasta del Capitano a soli 0,56€, uno dei prezzi più bassi che abbiamo mai visto prima d’ora.

Completamente Made in Italy, viene venduto nel tubetto da 75ml, nella variante Antitartaro, con la quale riuscire a donare freschezza all’alito, per un tempo più lungo e duraturo, aiutando inoltre la prevenzione diretta della placca. Il dentifricio viene venduto in confezione singola, all’interno di una scatola in cartone, è completamente bio, oltretutto viene definito ideale per i fumatori, proprio per la sua proprietà di rendere l’alito molto più fresco del normale.

Dentifricio Pasta del Capitano, il prezzo è assurdo oggi

E’ indubbio che il dentifricio di Pasta del Capitano sia il più economico tra quelli disponibili su Amazon, infatti ha un costo di soli 0,56€, mettendo così a disposizione degli utenti un risparmio che va oltre il 50% del suo prezzo originario di listino.

Il gusto, oltre che capace di godere di tutte le proprietà di cui sopra, è legato agli estratti di salvia e timo, con la presenza di Pirofosfato per la prevenzione della placca batterica, oltre alla menta biologica certificata, che gli conferisce appunto la freschezza. Pasta del Capitano è un brand che si contraddistingue per la ricerca costante di innovazione e qualità, con materiali di alto livello, i quali sono stati in grado di permettere lo sviluppo anche di formule specifiche che potessero soddisfare le singole esigenze dei consumatori finali.