Lidl fa letteralmente impazzire i consumatori con la scelta di attivare una campagna promozionale con la quale facilitare l’accesso alla tecnologia di ultima generazione, garantendo in cambio un risparmio più unico che raro, grazie al quale riuscire a spendere pochissimo.

Il volantino non presenta difetti di sorta, infatti gli utenti possono accedere agli sconti nei vari punti vendita sparsi per il territorio, ed allo stesso tempo si ritrovano a godere delle medesime promozioni senza vincoli regionali. Da ricordare che i prezzi non sono attivi sul sito ufficiale, e di conseguenza la merce non potrà essere mai consegnata direttamente al domicilio.

Lidl, un volantino da urlo per tutti

Sconti pazzeschi vi attendono da Lidl, ma uno in particolare ha letteralmente catturato la nostra attenzione, stiamo parlando del robot da cucina multifunzione Monsieur Cuisine Smart, un prodotto essenziale nelle nostre abitazioni che permette a tutti gli effetti di godere di una qualità superiore al normale, riuscendo così a spendere soli 399 euro per il suo acquisto finale.

Tra le funzionalità offerte troviamo programmi automatici utilissimi per impastare, cuocere a vapore, preparare smoothie, cuocere le uova, fermentare, sous vide, ridurre in purea e similari. Il tutto è regolabile a 10 velocità con una funzione turbo aggiuntiva, un timer che può raggiungere al massimo 99 minuti, ed una potenza assorbita che non supera i 1200W. Gli acquisti possono essere completati entro e non oltre la chiusura dei negozi di domani.