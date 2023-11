Lidl ha in serbo una sorpresa decisamente importante per tutti i consumatori, arriva infatti un volantino ricchissimo di occasioni che vi lasceranno letteralmente a bocca aperta, dati i prezzi relativamente ridotti, e la possibilità di accedervi praticamente ovunque sul territorio nazionale.

Gli acquisti, come era lecito immaginarsi dati i pregressi della stessa azienda, possono essere tranquillamente completati in ogni negozio, senza differenze territoriali o vincoli particolari che ne limitano l’accessibilità. L’unica cosa da sapere riguarda le scorte disponibili, che a dispetto di quanto si potrebbe pensare, risultano essere limitate.

Lidl, offerte assurde con il volantino di oggi

E’ tempo di Natale da Lidl, e perché non pensare di acquistare un robot da cucina multifunzione? dovete sapere che da tempo l’azienda tedesca ha lanciato un prodotto molto simile al Bimby TM6, il suo nome è Monsieur Cuisine Smart ed offre generalmente le medesime prestazioni, ad un prezzo estremamente inferiore: soli 399 euro.

Inclusi in confezione, oltre al corpo centrale, si possono trovare numerosi accessori, come il contenitore da 4,5 litri, il coperchio/vassoio/recipiente per la cottura a vapore, il coperchio con apertura a misurino, l’inserto per mescolare, il cestello, la spatola con la punta in silicone removibile, oltre alla classica lama. Con il prodotto l’utente a tutti gli effetti può pesare, mescolare e impastare, ma anche emulsionare, cuocere a vapore, rosolare, frullare, sminuzzare e ridurre in purea. Una serie di incredibili operazioni tutte in uno, che facilitano di molto la vita quotidiana in cucina.