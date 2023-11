Le telecamere di sicurezza sono diventate un modo popolare per molti proprietari di case per proteggere le loro proprietà e famiglie. C’è una cosa che è importante ricordare: esistono regole e normative che devono essere rispettate. L’ultimo provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali stabilisce che le telecamere di sicurezza non possono riprendere aree pubbliche o registrare conversazioni dei passanti. Questo significa che i proprietari di case che hanno dispositivi di sicurezza devono verificare che l’apparecchio inquadri zone di passaggio comune. chiaro che debbano essere utilizzati solo a scopo personale. Se si violano queste normative, vengono applicate sanzioni normative anche molto costose.

Per tale ragione, chi possiede delle case e gli amministratori di condominio devono assicurarsi che le telecamere di sicurezza siano posizionate correttamente e che non violino la privacy degli altri. Ci sono molte opzioni disponibili per proteggere le proprietà private, tra cui l’utilizzo di device di approvati e la consultazione con un professionista per garantire che gli apparecchi siano messi in modo appropriato. Con un po’ di attenzione e cura, è possibile utilizzarle in modo sicuro ed efficace nel totale rispetto della legge.

Casi eccezionali di istallazione telecamere

Il diritto alla privacy è fondamentale che va tutelato in ogni situazione. Esistono casi in cui, purtroppo, la sicurezza personale è minacciata. In tale frangente, anche i privati possono estendere la ripresa delle videocamere anche ad aree che esulano dalla propria esclusiva pertinenza, come spiegato da Antonio Ciccia Messina. Questo però può avvenire soltanto in presenza di situazioni di rischio effettivo e sulla base di un legittimo interesse. Inoltre deve essere spiegato l’esatto motivo della richiesta.

Esistono alcuni episodi in cui effettuare una domanda di estensione della visibilità delle telecamere di sicurezza è totalmente necessario. Parliamo di quando vi sono state denunce o addirittura casi di stalking che vengono devono essere presentati alle autorità competenti. Queste ultime vanno ad esaminare la situazione e poi approvano l’installazione nelle aree che solitamente sono ritenute illegali. Ovviamente si tratta di situazioni eccezionali. Se queste dovessero essere posizionate senza approvazione, da vittime si diverrebbe colpevoli, un’eventualità che vale la pena correre. Per conoscere tutta la procedura basta effettuare una ricerca online e scaricare il modulo associato.