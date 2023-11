La privacy e la sicurezza degli utenti è uno dei temi più dibattuti quando si parla di dispositivi mobili. Non si è mai pienamente tranquilli, soprattutto quando si teme che possano esserci delle intrusioni indesiderate. A tal proposito l’ultima novità sul mercato potrebbe essere una svolta per tutti coloro che cercano una maggiore sicurezza. Arriva lo smartphone con l’interruttore per la privacy.

L’interruttore per la privacy di Murena 2

C’è un nuovo dispositivo sul mercato, con una connettività 4G LTE. Lo smartphone in questione è Murena 2 ed è stato lanciato in crowdfunding ed è stato progettato con lo scopo di proteggere la privacy dei suoi utenti. Infatti, ciò che rende particolare questo dispositivo e lo rende anche diverso dalle altre proposte disponibili sul mercato è la presenza di due interruttori fisici posizionati ai lati del dispositivo. Questi due interruttori servono per disattivare fotocamera e microfoni interrompendo in questo modo il circuito che alimenta direttamente queste componenti. Il secondo interruttore invece serve per spegnere tutte le connessioni di rete sul dispositivo, questo attiva in automatico il silenzioso e la modalità aereo.

Per il resto le funzioni offerte sono abbastanza simili a quelle degli altri dispositivi. Murena 2 è dotato di un display amoled da 6,43 pollici e un array posteriore che presenta tre sensori fotografici di cui il principale da 64 megapixel (ideale per scattare selfie e fare videochiamate) mentre la fotocamera frontale è da 25 megapixel. Inoltre, sono presenti 8 GB di RAM e 128 GB per la memoria interna. Il dispositivo può ospitare due nano SIM ed è dotato del sistema operativo /e/OS che offre alcune funzionalità aggiuntive atte proprio a proteggere ulteriormente la privacy del dispositivo stesso. Tra queste funzionalità troviamo la possibilità di attivare una VPN, nascondere indirizzi IP o anche monitorare le attività di tutte le app che vengono installate. Inoltre, è dotato di un personale cloud (Murena Could) per poter salvare in piena sicurezza tutte le foto, video e i documenti presenti sullo smartphone.

Quando sarà possibile acquistare questo interessantissimo modello? Secondo alcune indiscrezioni i primi modelli di Murena 2 potrebbero arrivare sul mercato a partire dal prossimo gennaio. Il lancio avverrà in tutto il mondo e si pensa che il prezzo del dispositivo sarà di 499 euro.