Amazon Prime è l’abbonamento del noto store di e-commerce che tutti vorrebbero attivare, proprio perché porta con sé incredibili vantaggi e plus, che rendono l’esperienza di acquisto, sopratutto in un periodo così intriso di sconti e di possibilità, davvero unica nel suo genere.

Di base permette di accedere alla spedizione gratuita su tutti i prodotti gestiti da Amazon, con l’aggiunta di una consegna più rapida (o programmata), passando anche per l’accesso ad Amazon Prime Video e Music a titolo completamente gratuito (o incluso comunque nel prezzo). Tra le varie possibilità fornite dal servizio, includiamo anche Deliveroo Plus, la versione plus del noto food delivery, che permette così di fruire della consegna gratuita a domicilio.

Amazon Prime gratis, in esclusiva assoluta

L’abbonamento ad Amazon Prime ha tuttavia un costo non di poco conto, infatti raggiunge i 49,90 euro all’anno, se versati in un’unica soluzione, oppure può essere rateizzato in 4,90 euro al mese, per un totale ovviamente più alto di circa 60 euro. Se siete arrivati sul nostro articolo è perché siete curiosi di testare il servizio, ma non vi sentite ancora pronti nell’effettuare l’investimento.

Per questo motivo vi parliamo del periodo di prova gratuito previsto da Amazon, ancora oggi è possibile approfittare di un mese gratis nel corso del quale accedere a tutte le funzioni ed i servizi inclusi nell’abbonamento, senza avere alcun obbligo in termini di rinnovo successivo o di pagamento specifico. In altre parole potete attivare i 30 giorni di prova gratuitamente, basterà ricordarsi di cancellare il rinnovo automatico, prima della scadenza dello stesso periodo, altrimenti poi verrà addebitato il primo mese.