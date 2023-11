La gamma Motorola Razr 2023 si sta ampliando per il mercato statunitense. Il foldable a conchiglia dell’azienda sta arrivando sul mercato con una nuovissima variante di colore che prenderà il nome di Cherry Blossom.

Come svelato dal produttore su X (ex Twitter), si tratta di una colorazione tendente al rosa chiaro. La tonalità Cherry Blossom, a giudicare dalle prime immagini, sembra sposarsi benissimo con le finiture nere e argentate dello smartphone pieghevole.

Le opzioni di colore per il Motorola Razr 2023 diventano, così, quattro invece che tre come annunciato in fase di lancio. Il nuovo colore si andrà ad affiancare ai già presenti Sage Green (verde), Vanilla Cream (bianco) e Summer Lilac (viola).

We like all the colors, but pink just looks so good on us 😉💅

Get the new motorola razr in a new color, "Cherry Blossom"🌸 https://t.co/kejjwSDydu pic.twitter.com/VpO6gDehXN

— motorolaus (@MotorolaUS) November 9, 2023