I clienti Rabona Mobile si sono ritrovati protagonisti di una situazione a dir poco spiacevole. A partire dal mese di Aprile hanno avuto inizio una serie di disservizi che hanno condotto gli utenti nel caos. Nel giro di qualche mese, tutti quelli in possesso di una scheda SIM Rabona Mobile non hanno più potuto inviare SMS, navigare su internet ed effettuare telefonate. La situazione però ora sembra aver trovato un equilibrio incoraggiante. Vediamo cosa è successo e quali sono le possibilità per gli utenti dell’operatore telefonico virtuale.

Buone notizie dal Tribunale di Milano per Rabona Mobile

Per molto tempo Rabona non ha detto nulla sull’argomento, almeno fino a quando, con un comunicato ufficiale, non ha condivido con i suoi utenti quello che stava accadendo. A quanto pare, tutto è avvenuto a causa dei fornitori dell’operatore telefonico virtuale. Rabona, infatti, nel suo comunicato ha riferito che Vodafone e Plintron hanno smesso improvvisamente di erogare i loro servizi ed è stato questo a portare ai primi disservizi, degenerati poi durante i mesi più caldi dell’anno.

La diatriba si è spostata in Tribunale dove continua tutt’ora. Nel frattempo che si attendono risposte definitive, Rabona è però intervenuta richiedendo di poter ottenere un risarcimento per i propri clienti che hanno dovuto subire l’interruzione della propria linea per tanti mesi.

Il ricorso è stato accettato ed ora la situazione sembra almeno in parte essere rientrata. Infatti, il Tribunale di Milano ha predisposto che Plintron ripaghi tutti gli utenti con un contratto mobile con l’operatore Rabona Mobile. La somma da risarcire sarà pari a quella spesa in tutti questi mesi per le ricariche effettuate dai clienti nonostante le proprie SIM fossero praticamente inutilizzabili. Inoltre, almeno fino a quando non si arriverà ad una conclusione definitiva, i due fornitori dovranno riprendere ad erogare i propri servizi per gli utenti Rabona Mobile.

Dunque, l’emergenza è rientrata e i clienti Rabona possono finalmente tornare ad utilizzare le proprie SIM. La situazione però resta ancora incerta e non è chiaro se si arriverà ad una conclusione amichevole e se questo avverrà tanto presto. Per il momento possiamo solo aspettare e scoprire quali saranno le prossime novità in arrivo.