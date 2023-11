Il nostro smartphone è diventato una guida anche per la visualizzazione del meteo. Moltissime app hanno battuto il Colonnello Migliacci, divenendo il metodo preferito per la ricerca delle previsioni settimanali.

Ci sono però applicazioni, o sistemi integrati come quello di Google, che spesso in pieno temporale come info ci dicono il “parzialmente nuvoloso”. A quali affidarsi quindi? Vediamo le migliori.

App meteo: come non restare soli in mezzo a un temporale

Grazie alla tecnologia sempre più avanzata, possiamo affidarci a queste applicazioni per avere informazioni precise e affidabili sulle condizioni meteorologiche. Tra le migliori app per il meteo del 2023, spicca senza dubbio Meteo Aeronautica, che grazie alla collaborazione con l’Aeronautica Militare, riesce a dare previsioni accurate su tutto il territorio italiano, con aggiornamenti costanti, fino a 5 giorni.

Un’altra app molto apprezzata dagli utenti è Windy.app, particolarmente utile per chi ama la pesca. Essa infatti dona molte informazioni sul meteo marino. Attenzione: è gratis solo la prima settimana. AccuWeather è anch’essa molto popolare, offre previsioni dettagliate sui pollini e le allergie, oltre ad informazioni sulle condizioni meteorologiche in tempo reale e avvisi di allerta per fenomeni atmosferici estremi. L’app permette anche di personalizzare le impostazioni in base alle proprie esigenze, per avere sempre le informazioni più rilevanti per sé stessi. Ci sono anche applicazioni come Radar e Yahoo Meteo. Quest’ultima, grazie alla sua interfaccia intuitiva, è molto facile da utilizzare. Con essa, è possibile rimanere costantemente aggiornati sulle previsioni meteo in tempo reale. Sulla schermata principale dell’app sono disponibili informazioni dettagliate sul meteo della giornata e della settimana. Se poi si concede il permesso per le notifiche, è possibile ricevere ogni mattina un aggiornamento sulle previsioni del tempo per la giornata in corso. In questo modo, sarà possibile pianificare al meglio le attività all’aperto, evitando spiacevoli sorprese.