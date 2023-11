Google Nowcast, le previsioni del Meteo non sono mai state così accurate e tempestive

Gli utenti dei dispositivi Google Pixel stanno beneficiando di un’esperienza meteorologica rinnovata grazie a un’interfaccia utente aggiornata e all’introduzione di nuove funzionalità. Tra queste, spicca Google Nowcast, un servizio che offre previsioni in tempo reale sulle precipitazioni per le successive 12 ore, arricchendo l’esperienza utente con dati immediati e retrospettivi sulle condizioni atmosferiche.

Google Nowcast: presto le previsioni meteo saranno “ad alta risoluzione”

Il motore che alimenta Google Nowcast è MetNet-3, un avanzato modello di deep learning sviluppato da Google Research e Google DeepMind. Questa tecnologia è capace di elaborare previsioni meteo “ad alta risoluzione” per un arco temporale fino a 24 ore, includendo variabili cruciali come precipitazioni, temperatura, velocità e direzione del vento, nonché il punto di rugiada. Tuttavia, nella sua attuale implementazione, il sistema fornisce previsioni limitate a 12 ore.

Sui dispositivi Google Pixel, l’utente può visualizzare queste informazioni attraverso una scheda interattiva, situata sotto l’animazione del personaggio Froggy. Questa caratteristica, inizialmente lanciata sui dispositivi più recenti come il Google Pixel Tablet, il Pixel Fold e il Pixel 8, è stata estesa anche ai modelli precedenti di smartphone Google e si prevede che possa essere introdotta su altri dispositivi Android in futuro.

Inoltre, il sistema di previsioni meteo di Google si integra anche nella ricerca mobile, dove si presenta come un suggerimento che fornisce anticipazioni sulle condizioni meteorologiche imminenti. Il modello MetNet-3 elabora e sintetizza dati provenienti da molteplici fonti, generando previsioni dettagliate e aggiornate ogni pochi minuti.

Google Nowcast è attualmente operativo negli Stati Uniti e in 27 paesi europei. Google sottolinea l’importanza di MetNet-3, non solo per le sue capacità di fornire previsioni meteorologiche accurate, ma anche per il suo potenziale di migliorare la sicurezza e l’efficienza in settori critici come i trasporti, l’agricoltura e la produzione energetica.