Levi’s, brand conosciuto in tutto il mondo per la produzione e commercializzazione di capi di vestiario, in primis jeans, propone al pubblico una promozione molto interessante riguardante l’acquisto di prodotti scontati capaci di raggiungere anche il 35% di sconto rispetto al listino originario.

Gli utenti possono accedere ad una grande varietà di modelli in offerta, volendo osservare da vicino la variante più scontata, troviamo la presenza di un set di jeans classici, nella solita colorazione tendente all’azzurro, con finiture slavate nella parte anteriore, realizzata il 99% in cotone e solo l’1% in elastan, completamente lavabile in lavatrice.

Levi’s: acquistate i jeans ad un prezzo unico su Amazon

I jeans di Levi’s possono essere acquistati su Amazon ad un prezzo di listino che oggi si aggira attorno ai 90 euro, ma che risulta essere fortemente scontato con la possibilità di approfittare del 35% di riduzione applicata in automatico, capace di portare il prezzo finale a soli 58,73 euro.

Al momento attuale sono disponibili tantissime taglie alla cifra indicata, ma vi assicuriamo che andranno letteralmente a ruba, di conseguenza potrebbero terminare molto prima del previsto. Per questo motivo vi invitiamo a decidere rapidamente il da farsi.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Il modello in promozione, colore Blu Sequoia, è slim con cavallo a 32 pollici, godono di una piccolissima libertà di movimento dettata proprio dall’elastano incluso, che favorisce sia lo spazio di manovra una volta indossati, che una certa estensibilità nell’indossarli. La spedizione è gestita da Amazon, è presente se interessati anche il servizio Prime prova prima, paga poi, così da poterli provare prima di effettivamente effettuare il versamento dovuto per l’acquisto.