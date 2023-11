L’operatore virtuale Kena propone per te un’offerta grandiosa che ti permetterà di avere 130 giga di Internet con un plus di altri 100 giga gratuiti per i primi sei mesi dall’attivazione. La tariffa low cost è dedicata sia a coloro che vogliono cambiare gestore richiedendo la portabilità, sia a coloro che vogliono avere un nuovo numero.

Nell’offerta sono incluse altri vantaggi che vedremo fra poco. La rete Kena è una delle più stabili del territorio grazie all’appoggio sull’operatore TIM, che gli offre una copertura quasi del 100% di tutta l’area nazionale. Tutte le promozioni presenti nel portafogli del gestore sono estremamente trasparenti e chiare, in modo tale da permettere all’utente di scegliere esattamente ciò che fa al caso proprio.

È scacco matto con Kena!

L’offerta è a periodo limitato ed è stata studiata esclusivamente per l’autunno; quindi, il tempo vostra disposizione è davvero poco. Non ci sono vincoli contrattuali e nel caso cambiasse idea non dovrete pagare una spesa penale. Il primo mese è gratis, regalato da Kena per attirare sempre più clienti dalla sua parte. Un’iniziativa molto allettante.

La tariffa chiamata Scacco Matto proprio perché vince contro tutti i competitor del settore e le offerte presenti sul mercato, include come prima cosa 130 giga di traffico per navigare sulla rete ultra veloce TIM in 4G. Quest’ultima permette di raggiungere i 30 Mbps in upload e i 60 Mbps in download. Ovviamente, Kena ha aggiunto nell’abbonamento chiamate senza limite verso tutti coloro che vorrete contattare, sia che abbiano un numero fisso che è mobile, e 200 SMS per scrivere a qualunque gestore. Se doveste uscire dall’Italia, potrete contare sui 7GB in roaming.

La promozione però è resa ancora più grandiosa dai 100 GB extra donati dall’operatore per i primi sei mesi, raggiungendo un totale di 230 giga di Internet. Se poi doveste scegliere l’opzione di ricarica automatica avrete altri 50 giga in più. L’abbonamento è sottoscrivibile soltanto online, quindi se doveste recarvi in uno store fisico non avrete possibilità di attivare tale tariffa. Inoltre, è riservata solo ad alcuni gestori MVNO come ad esempio Poste Mobile, Coop Voce, 1 Mobile, Tiscali, Iliad e molti altri. La lista è interamente consultabile sul sito ufficiale di Kena. Il prezzo è pari a meno di 7 euro al mese!