WhatsApp è la piattaforma di messaggistica istantanea più popolare al mondo. Essa consente alle persone di conversare in tempo reale con qualsiasi utente, valicando i limiti di spazio e tempo.

Nel corso degli anni, l’app si è arricchita di nuove ed interessanti funzioni, alcune di queste possono essere nascoste, quindi accessibili solo utilizzando dei veri e propri “trucchetti”. Al tre invece sono accessibili solamente attraverso l’installazione di app terze.

Quelle che vi presentiamo di seguito sono tre delle migliori piattaforme per WhastApp. Grazie alle quali è possibile ampliare le opportunità di utilizzo della piattaforma e offrire all’utente una nuova esperienza d’uso.

WhatsApp: le piattaforme di cui non sapevi ancora di aver bisogno

Tra le principali piattaforme realizzate per ampliate le funzionalità di WhatsApp abbiamo:

Wamr

Grazie a questo programma unico nel suo genere potrete recuperare tutte quelle conversazioni che avete cancellato per sbaglio o sulla cui eliminazione avete avuto qualche ripensamento. Wamr è infatti in grado di accedere a tutte le chat avvenute su WhatsApp e che sono state cancellate, e di ripristinarle.

Tuttavia, è necessario aver prima installato l’app per poter accedere alle sue funzioni. Di conseguenza non è possibile ripristinare conversazioni che avete cancellato prima di installare l’applicazione.

In quanto warm funziona in maniera automatica, salvando ed archiviando autonomamente tutte le chat che decidete di eliminare.

Unseen

Utile per tutti coloro che intendono accedere a WhatsApp senza però che gli altri contatti possano vederlo. L’app infatti impedisce agli altri utenti di comprendere quando entrate sulla piattaforma. Tuttavia, questa impostazione non comporta alcuna limitazione delle altre funzionalità. Infatti potrete continuare a leggere, senza alcun problema, le anteprime dei messaggi ricevuti.

Gli altri utenti però non avranno alcuna informazione circa l’aggiornamento del vostro ultimo accesso.

Whats Tracker

Attraverso quest’app potrete tenere sotto controllo i comportamenti dei vostri contatti su WhatsApp. Ottenendo informazioni ogni volta che effettuano l’accesso sulla piattaforma, o escono da essa. È possibile anche impostare l’arrivo di notifiche, così da non perdere mai l’occasione di sapere quando la vostra persona preferita ritorna online.