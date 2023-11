Le Offerte Solo Online di Unieuro stanno diventando sempre più interessanti attirando l’attenzione di tutti gli appassionati di tecnologia, e alcune delle offerte presentate sono proprio da tenere d’occhio. Infatti, la nota catena di negozi ha lanciato una serie di interessanti iniziative promozionali, visibili sul suo volantino, che potrebbero interessare tutti gli esperti, e non solo, dell’ambito Tech. In particolare, sono presenti alcuni sconti non da poco su uno dei televisori OLED di LG.

Nello specifico, il modello in questione è LG OLED48A26LA e viene proposto al prezzo scontato di 699,90 euro. La promozione viene presentata sul sito web ufficiale dei negozi Unieuro. Effettuando l’accesso al portale del sito viene riferito agli utenti che di solito il prezzo di vendita di questo prodotto si aggira intorno ai 1299 euro. Uno sconto davvero sensazionale, dunque, quello che ci viene offerto da Unieuro in questi giorni.

Unieuro: calo del prezzo di un TV LG OLED

Facendo un rapido calcolo possiamo subito capire che si tratta di uno sconto di 599,10 euro. L’offerta va quindi a dimezzare quasi il prezzo originario di questo televisore LG. Dunque, questa potrebbe essere davvero una buona occasione per comprare un televisore smart di alta caratura ad un prezzo al di sotto dei 1000 euro.

La scheda tecnica del televisore LG OLED48A26LA include alcune interessanti informazioni. Infatti, il televisore include un pannello da 48 pollici e una risoluzione 4K (3.840 x 2.160 pixel). Inoltre, essendo il modello appartenente alla gamma delle Smart Tv non mancano tutte le funzionalità d questo tipo di modelli. Per conoscere ulteriori dettagli su questo modello, prima di procedere all’acquisto, vi consigliamo di recarvi sul portale ufficiale di LG. Qui, infatti, è possibile visionare la scheda tecnica completa di questo dispositivo (così come di tutti gli altri appartenenti all’azienda LG).

Vi ricordiamo che l’offerta è stata presentata nel volantino “Novembre ti sorprende” di Unieuro; dunque, rimarrà attiva solo per un breve lasso di tempo. Se siete interessati a questa opportunità a dir poco unica vi conviene dunque non rifletterci troppo e procedere con il vostro acquisto prima che sia troppo tardi. Novembre è il mese degli sconti. Come sappiamo 11/11 e Black Friday sono i momenti più propizi per poter fare acquisti, soprattutto in ambito tecnologico. Ma con offerte così vantaggiose è meglio non perdere tempo prezioso perché non è detto che un’occasione così possa ripresentarsi tanto presto.