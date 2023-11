Il software può rappresentare un elemento fondamentale per il corretto funzionamento delle batterie agli ioni di litio. Grazie a sistemi di monitoraggio e analisi, come quello sviluppato dall’azienda tedesca Accure, è possibile verificare in tempo reale lo stato di salute delle celle e dei singoli componenti. In questo modo si possono individuare eventuali problemi o malfunzionamenti prima che si manifestino in maniera evidente, garantendo una maggiore sicurezza e affidabilità del sistema nel suo complesso.

La tecnologia in questione però può fare anche di più. Grazie ad algoritmi avanzati, è possibile ottimizzare il funzionamento delle batterie, migliorando l’autonomia, la durata e le prestazioni complessive del veicolo elettrico. Attraverso la raccolta e l’analisi dei dati, si possono identificare i comportamenti degli utenti e le condizioni di utilizzo più efficienti, per un’esperienza di guida sempre più personalizzata e soddisfacente.

Il software Accure: cosa consentirà

Accure è una società che si occupa di sviluppare programmi per l’analisi dello stato di salute degli accumulatori di ogni tipo. Recentemente, l’azienda ha completato un round di investimenti da 7,8 milioni di dollari capitanato da HSBC Asset Management e Blue Bear Capital, a cui si sono uniti anche la Capnamic Ventures e la Riverstone Holdings. La somma raccolta permetterà di velocizzare di molto la creazione di un software che si in grado di condurre un analisi predittiva per l’implementazione della sicurezza.

Il software va ad analizzare facilmente le singole celle, anche quelle caratterizzanti Impianti piuttosto grandi, come quelli aventi un sistema di accumulo che arriva a fino a 2,6 GWh. In tal modo la società dona i suo contributo per a costruzione di un mercato automobilistico elettrico davvero sostenibile. Il sistema darà agli operatori e ai gestori di sistemi di stoccaggio di energia un maggiore controllo su veicoli e impianti, in tal modo ogni elemento fuori norma verrà aggiustato subito.