Vi siete mai domandati il motivo per il quale nei negozi alcuni dispositivi Android vengono venduti a prezzi tanto bassi. La risposta è molto semplice e purtroppo per nulla positiva.

Alcuni ricercatori analizzando più di 74.000 dispositivi Android lowcost, hanno individuati non pochi problemi di sicurezza. In particolare è stato trovato un malware molto pericoloso, stiamo parlando di Triada.

Quest’ultimo è in grado di insinuarsi silenziosamente all’interno dei vostri dispositivi Android e scrutare attentamente tutte le informazioni e i dati sensibili contenuti al loro interno. In quanto è in grado di creare una connessione con server aggressori non appena viene installato sul dispositivo Android.

Può quindi causare frodi finanziarie, installare a vostra insaputa codici non autorizzati, crea account WhastApp o Gmail falsi. Il tutto senza che l’utente se ne renda minimamente conto.

Dispositivi Android lowcost, non è tutto oro ciò che luccica

Queste problematiche rispondonoo perfettamente alla domanda di come sia possibile acquistare dispositivi Android a prezzi tanto bassi. In quanto non garantiscono agli utenti alcuna forma di sicurezza e tutela della propria privacy.

I consumatori, quindi, vengono attratti dai prezzi invitanti, ma inconsapevolmente mettono a dura prova la sicurezza dei loro dispositivi oltre a diventare complici di un mercato illegale.

La sicurezza di Android non è così granitica come quella di iOS di Apple.

A tal proposito al fine di limitare quanto più possibile il rischio di mettere a rischio la vostra sicurezza digitale, vi forniamo almeno tre consigli utili che possono aiutarvi nella scelta del vostro prossimo acquisto.