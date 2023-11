Un pericolo costante a cui ogni utente deve prestare attenzione sono le truffe online, un fenomeno in costante crescita dal momento che la presenza di una connessione a internet onnipresente rende sostanzialmente tutti raggiungibili e dunque attaccabili in varie modalità, una di queste ed anche tra le più diffuse è il famoso SIM SWAP, una tipologia di truffa informatica che porta alla clonazione della propria SIM telefonica, con conseguenze per la propria privacy e sicurezza a dir poco devastanti, vi ricordiamo infatti che spesso il nostro numero è il recapito dove vengono spediti i codici OTP dell’autenticazione a due fattori.

È facile intuire come dunque il SIM SWAP sia solo l’inizio di qualcosa di ben più grande, infatti essendo il numero di telefono parte fondamentale della nostra identità digitale, nonché anche chiave di accesso prioritaria, la sua perdita con conseguente controllo da parte dei truffatori, porterebbe alla diretta perdita anche di tutti gli accounts connessi e verificati proprio da quel numero.

Come funziona

Il meccanismo è molto semplice, probabilmente se siete vittime di SIM SWAP chi vi sta attaccando ha già raccolto molti dati e info su di voi, per poi procedere a richiedere la portabilità del numero presso un altro operatore spacciandosi appunto per voi, così facendo chi vi sta attaccando riesce a ottenere una copia fisica della vostra SIM annullando addirittura la vostra.

Per fortuna dopo i numerosi casi degli ultimi anni AGCOM ha inserito delle stringenti regole per gli operatori da rispettare che garantiscono appunto che nessun estraneo possa appropriarsi del vostro numero di telefono, non a caso ora è necessario accettare espressamente tramite SMS e telefonata il cambio di operatore, il quale è obbligato a riconoscervi chiedendovi carta di identità e codice fiscale oltre una foto della vecchia SIM o della denuncia di smarrimento.