Audi, la famosa casa automobilistica tedesca fondata nel 1909, nove anni fa, ha rilasciato per tutti i suoi clienti la piattaforma Audi on-demand.

Quest’ultima consente agli utenti di acquistare equipaggiamenti selezionati in modo semplice e veloce, grazie l’app myAudi.

Tuttavia, nonostante il flusso di persone presenti online sia costantemente in crescita, gli sviluppatori si sono accorti che il tasso di carrelli abbandonati è aumentato in maniera esponenziale. Soprattutto in questi ultimi anni.

Per questa ragione, al fine di riuscire a soddisfare le sempre più frequenti richieste dei clienti, l’app si prepara ad accogliere nuove ed interessanti funzionalità.

Funzioni che probabilmente saranno rese pubbliche entro il prossimo anno.

Audi on demand, ecco alcuni aggiornamenti

A tal proposito Audi ha dichiarato che la nuova struttura dell’applicazione offrirà molte più funzioni a richiesta.

Attualmente, questi aggiornamenti sono limitati ai modelli e-tron ed e-tron Sportback, ma presto saranno resi disponibili per l’intera gamma.

Tra le principali novità Audi vi sarà:

Un nuovo pacchetto LED Matrix che passa da anabbagliante ad abbagliante. Queste ultime mostreranno animazioni luminose ogni volta che l’auto verrà chiusa o sbloccata;

che passa da anabbagliante ad abbagliante. Queste ultime mostreranno ogni volta che l’auto verrà chiusa o sbloccata; Una funzione di parcheggio semiautonomo, che riesce autonomamente a trovare parcheggio e ad effettuarlo.

Ovviamente queste sono solo alcune delle innumerevoli funzionalità che la piattaforma ospiterà nel 2024. Infatti, il lavoro che ci si propone di realizzare è quello di riuscire ad ottenere già con la semplice vendita di funzioni digitali, ricavi persino superiori a quelli raggiunti con la vendita di automobili.

Non sappiamo ancora con certezza quando queste funzionalità saranno rilasciate al pubblico. Tuttavia, siamo abbastanza certi che non ci sarà da attendere ancora molto.